Получился 'фейерверк': в сети появилось видео удара Bayraktar по вертолету РФ на Змеином

На острове Змеиный украинские воины уничтожили российский вертолет. Из него на остров как раз высаживался вражеский десант.

Украинский Bayraktar ударил по вертолету РФ – и обеспечил яркий "фейерверк". Феерическое видео опубликовали на странице Оперативного командования "Юг" в Facebook (чтобы его просмотреть, доскролльте новость до конца).

"Нельзя прекратить это делать: гоним врага с каждого клочка нашей земли, даже с маленького острова, с моря, еще и с воздуха. Вперед – к Победе Украины!" – подписали видео украинские воины.

Видео дня

На видео видно, как над захваченным Россией украинским островом завис вражеский вертолет. С него на Змеиный десантируются российские оккупанты.

В разгар процесса по вертолету отрабатывает Bayraktar – и он просто взрывается, превращаясь в гигантский огненный шар.

Вражеский вертолет предположительно был уничтожен минувшей ночью.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Вооруженные силы Украины нанесли авиаудары по позициям российских оккупантов на украинском острове Змеиный. Отмечалось, что для этого использовались два истребителя Су-27, которые ударили по постройкам на острове.

Как это было, показали на видео.