Получил медаль за аннексию Крыма: в сети обнародовали данные ликвидированного российского моряка. Фото

В сети обнародовали данные ликвидированного российского моряка из состава экипажа крейсера "Москва", из которого ракетами убивали мирных украинцев и который утонул в результате попадания двух ракет "Нептун". Речь идет про моряка Дениса Богданова.

Об этом сообщил представитель Одесской военной администрации Сергей Братчук в своем блоге в Telegram. Среди знаков отличия российского моряка – так называемая медаль "За возвращение Крыма".

Братчук опубликовал данные не только Богданова, но и его семьи.

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"Вот и подошел четвертый морячок. Звание и должность пока на проверке. Но уже можем сказать, что Дениса захлестнуло морской водой по заслугам. Среди его знаков отличия мы нашли так называемую медаль "За возвращение Крыма". За это он был награжден Нептуном. Но мы не забываем о его семье! У Дениса осталась жена, которая хочет услышать от вас известие о судьбе мужа. Поможете?" – написал спикер Одесской ОВА.

Профиль ВКонтакте – https://vk.com/id144009889

Отец: Анатолий Богданов, 04.05.1959 – https://vk.com/id195483142.

Мать: Татьяна Богданова (Гавриченкова), 23.01.1959 – https://vk.com/id144297707.

Жена: Анна Богданова (Михайловская), 24.09.1978 – https://vk.com/id8570586, https://ok.ru/profile/176107050162.

Мобильный телефон жены: +79787866147 (есть WhatsApp).

Почта жены: [email protected]

Как сообщал OBOZREVATEL, флагман Черноморского флота РФ, крейсер "Москва" пошел ко дну. Эту информацию официально подтвердило командование России. Накануне в Украине сообщили, что наши военнослужащие нанесли по нему удары ракетами "Нептун". На борту находились 510 членов экипажа.

В России уверяют, что весь экипаж корабля спасли и не упоминают о погибших.