'Получаем много обращений': в Минобороны заявили, что некоторые оккупанты хотят сдаться в плен

В рядах российских захватчиков, воюющих против Украины, царит серьезная деморализация. Многие военные путинской армии изъявляют о желании сдаться в плен.

Украинская сторона получает немало таких сообщений от оккупантов. Об этом рассказала заместитель главы Министерства обороны Анна Маляр в эфире общенационального марафона.

"Несмотря на то, что РФ концентрирует свои войска и готовит ко второму этапу эскалации, вместе с тем у них очень серьезные проблемы с личным составом. В частности, мы получаем много обращений о желании сдаться в плен", – подчеркнула она.

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По ее словам, Минобороны работает над решением этого вопроса. Среди прочего, ведомство будет распространять информацию для военнослужащих ВС РФ с подробной инструкцией о том, как они могут сдаться.

"Деморализация российских вооруженных сил уже набирает очень серьезные обороты", – выразила убеждение Маляр.

Заместитель министра обороны напомнила, что российские войска несут огромные потери в Украине. Так, лишь за минувшие сутки на Донетчине и Луганщине наши воины отбили 10 атак оккупантов и уничтожили много вражеской техники. В частности, 15 танков, 24 единицы бронетехники. Кроме того, Воздушные силы ВСУ ликвидировали 13 вражеских воздушных целей.

В общем за неполные 53-е суток войны армия РФ потеряла свыше 20,3 тыс. человек, 773 танка, 311 самолетов и вертолетов, а также 8 суден, среди которых "гордость" Черноморского флота – крейсер "Москва".

Как сообщал OBOZREVATEL, в городах Украины появились билборды с обращениями к российским военным. Оккупантов они предупреждают, что вместо цветов в нашей стране их ждут пули.