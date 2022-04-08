Полтавщина выделит дополнительные средства на терроборону, медицину и поддержку переселенцев

В пятницу, 8 апреля, на внеочередном заседании Полтавского областного совета было принято решение выделить дополнительное финансирование на приоритетные проекты – медицину, территориальную оборону и поддержку переселенцев.

Об этом сообщает глава Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин.

100 млн гривен резервного фонда потратят на нужды территориальной обороны и бесплатное питание переселенцев. Громады должны аналогично выделить средства, чтобы профинансировать питание 50 на 50.

"Наша обязанность – подставить плечо всем, у кого война забрала дом и работу. В настоящее время Полтавщина официально приняла более 60 тысяч переселенцев. Мы предоставили им бесплатное убежище в школах, садиках и общежитиях", — отметил глава ОВА.

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Еще 100 млн гривен пойдут на закупку нового оборудования, лекарств, реагентов и завершение ремонта в областном онкодиспансере. В нем будет установлен первый в Полтавской области линейный ускоритель, закупленный в начале года.

25 млн будут направлены на ремонт отделения сосудистой хирургии в областной больнице имени Склифосовского, где осталось сделать меньше половины, и ремонт котельной для нее.

Около 80 млн грн выделяются "Полтаватеплоэнерго" и "Полтававодоканалу" на реконструкцию котельной и ремонт коллекторов.