Полтавщина выделит дополнительные средства на терроборону, медицину и поддержку переселенцев
В пятницу, 8 апреля, на внеочередном заседании Полтавского областного совета было принято решение выделить дополнительное финансирование на приоритетные проекты – медицину, территориальную оборону и поддержку переселенцев.
Об этом сообщает глава Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин.
100 млн гривен резервного фонда потратят на нужды территориальной обороны и бесплатное питание переселенцев. Громады должны аналогично выделить средства, чтобы профинансировать питание 50 на 50.
"Наша обязанность – подставить плечо всем, у кого война забрала дом и работу. В настоящее время Полтавщина официально приняла более 60 тысяч переселенцев. Мы предоставили им бесплатное убежище в школах, садиках и общежитиях", — отметил глава ОВА.
Еще 100 млн гривен пойдут на закупку нового оборудования, лекарств, реагентов и завершение ремонта в областном онкодиспансере. В нем будет установлен первый в Полтавской области линейный ускоритель, закупленный в начале года.
25 млн будут направлены на ремонт отделения сосудистой хирургии в областной больнице имени Склифосовского, где осталось сделать меньше половины, и ремонт котельной для нее.
Около 80 млн грн выделяются "Полтаватеплоэнерго" и "Полтававодоканалу" на реконструкцию котельной и ремонт коллекторов.
Недавно министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков подчеркнул приоритетность запуска экономики, в том числе на освобожденных от оккупантов территориях.