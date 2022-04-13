'Полный пи****': оккупант пожаловался на потери РФ в Украине и рассказал о 'бунте' в российской армии. Аудио

Российские оккупанты очень деморализованы, потому что чувствуют, что их бросили на произвол судьбы. Один из захватчиков в телефонном разговоре пожаловался на потери России в Украине и рассказал о "бунте" в российской армии.

Соответствующий перехват опубликовала Служба безопасности Украины. Там отметили, что пропагандистские сказки оккупантов о своих успехах разбиваются об украинскую реальность.

В разговоре оккупант рассказал, что путинская армия страдает от украинских защитников.

"Вчера колонна шла обратно, 10 км отсюда. Два "Тигра", "Тайфуны"… "Тигра" так расху*рили, что типы с "Тигра" на 4 метра повыскакивали с этой машины, нах*й. Переломы открытые, пи*дец, там смотреть невозможно было...", – сказал рашист.

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Он также рассказал, что подразделения ВС России, которые планировали отправить на ротацию в Украину, отказываются идти на войну.

"По рассказам пацанов, которые с нашим начальником в Брянской области, то они говорят, что там полный пи*дец. Там все отказываются ехать, не хотят ехать… На них заводят документы и увольняют", - – рассказывает захватчик.

Кроме того, по словам оккупанта, командование не заботится о солдатах, потому что отправляет их на фронт неготовыми.

"…А Смирнов наш начальник, почувствовал себя героем и на передок отправляет, бл*дь, пацанов на УАЗиках. На личный состав ему пох*й", - сказал захватчик.

В СБУ подчеркнули, что россияне уже сами поняли: единственный шанс сохранить жизнь – оставаться дома.

Напомним, солдаты оккупационной армии РФ отказываются уходить в наступление в Украине и саботируют приказы своего командования. Некоторые российские подразделения – на грани бунта. Так, оккупант из Краснодарского края РФ сказал матери, что "ушел в отказ" от передовой – отказался выполнять "поставленные задачи", поскольку не хочет быть "фаршем".

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