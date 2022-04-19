"Полная чушь": Ким отреагировал на слухи о якобы необходимости эвакуироваться из Николаева за 30 часов

Информация о том, что из Николаева якобы следует эвакуироваться в течение 30 часов, является фейком. Об этом заявил руководитель Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.

В своем Telegram-канале во вторник, 19 апреля он уточнил, что подобные слухи распространяют пользователи сети. Якобы через 30 часов будут "взорваны мосты" из города.

"Разгон в сети, что за 30 часов надо покинуть город, взорвут мосты и т.д. – полная чушь. Пора бы привыкнуть", – написал Ким.

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