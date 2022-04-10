Коли пам'ять втрачає людина, це нещастя для неї та її близьких. Коли історичну пам'ять втрачає державний діяч, це може стати нещастям для цілої країни. Мойсей немарно водив пустелею свій народ сорок років, поки помер останній, хто знав рабство. Бо раби з життєвим досвідом і пам'яттю рабів нездатні побудувати незалежну державу.

11 квітня. Я не знаю, чи пам'ятає прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, що це за дата. 3 березня 1848 року з виступу Лайоша Кошута в парламенті розпочалася боротьба угорського народу за свою державність. І 11 квітня того ж року країна перетворилася на конституційну монархію, угорський уряд почав створювати власну армію. Але тогочасні сильні світу - Англія, Франція, Пруссія - воліли зберегти Австро-Угорську монархію. Нічого не нагадує?

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А найбільше цього хотів російський імператор Ніколай І, який відправив на придушення угорської незалежності військо на чолі з генералом Іваном Паскевичем, який упокорив повсталих угорців. До речі, цікаво, чи ганьбить досі Полтаву відкрита в добу Януковича меморіальна дошка на честь цього нелюда, який "відзначився" також на Кавказі, в Польщі, в Криму?

У тій придушеній російською каральною експедицією війні за свободу 31 липня 1849 року у сутичці з російськими козаками загинув національний поет Угорщини Шандор Петефі. Він - автор "Національної пісні", що стала гімном повстанців і починається такими словами:

Встань, мадяре! Зве країна!

Вирішальна тут година!

Жити вільно чи рабами -

Ось питання перед нами.

Чи пам'ятає долю повстання і долю Шандора Петефі Віктор Орбан? Чи розуміє він, що перед Україною сьогодні та сама ділема - жити вільно чи рабами, і той самий ворог - російський імперіалізм.

Віктор Орбан справді ставить під сумнів документальні кадри з Бучі? То нехай згадає, нехай знайде в архівах кадри Будапешту 1956 року. Нехай згадає хоча б, як виглядала тоді обстріляна совєтськими "визволителями" будівля Угорського радіо.

Чи, може, у нього просто погана генетика? Просто даються взнаки перші двадцять п'ять років життя в соціалістичній Угорщині й комсомольське минуле, життєвий досвід раба?