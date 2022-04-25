Полезные советы. Как российскому солдату попасть в Москву?
Если ты сидишь в окопе
И стреляешь в украинцев,
Их спасая от фашистов,
То есть, от самих себя,
И при этом ты мечтаешь
Увидать Москву и Кремль,
Потому что там красиво,
Дам тебе такой совет:
Рано утром из окопа
Высунь голову без каски
И в башку твою тупую
Сразу что-то прилетит.
И тогда ты без сомнений
Попадаешь в "Полк бессмертный",
Твой портрет на длинной палке
Пронесут по всей Москве!
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Источник:Facebook Андрея Орлова