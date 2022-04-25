Если ты сидишь в окопе

И стреляешь в украинцев,

Их спасая от фашистов,

То есть, от самих себя,

И при этом ты мечтаешь

Увидать Москву и Кремль,

Потому что там красиво,

Дам тебе такой совет:

Рано утром из окопа

Высунь голову без каски

И в башку твою тупую

Сразу что-то прилетит.

И тогда ты без сомнений

Попадаешь в "Полк бессмертный",

Твой портрет на длинной палке

Пронесут по всей Москве!