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Полезные советы. Как российскому солдату попасть в Москву?

Андрей Орлов (Орлуша)
мнения
Война в Украине 2022 / Мнения
1 минута
6,9 т.
Полезные советы. Как российскому солдату попасть в Москву?

Если ты сидишь в окопе

И стреляешь в украинцев,

Их спасая от фашистов,

То есть, от самих себя,

И при этом ты мечтаешь

Увидать Москву и Кремль,

Потому что там красиво,

Дам тебе такой совет:

Рано утром из окопа

Высунь голову без каски

И в башку твою тупую

Сразу что-то прилетит.

И тогда ты без сомнений

Попадаешь в "Полк бессмертный",

Твой портрет на длинной палке

Пронесут по всей Москве!

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Источник:Facebook Андрея Орлова