Вообще показательна расправа над "Москвой".

Потому что все это время черноморский флот РФ пытался вскрыть оборону Одессы.

Неделями корабли осуществляли провоцирующие обстрелы, под защитой ПРО заходили в зону действия противокорабельных ракет, чтобы зафиксировать, где стоят пусковые, проводили маневры.

По итогу во время одного из такого вот провоцирующего сближения, один из кораблей шлепнули тупо пакетом Града. Русские ахерели от такого использования РСЗО, так еще и успешно. К такому ответу они были не готовы.

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Но приоритетная цель все же был крейсер "Москва". Все же это ключевой игрок для координации сил и средств в Черном и Азовском морях.

И разработав план отвлечения, заставив реагировать на ложные цели, уничтожили "Москву" в такую погоду, что другие корабли из-за шторма не могли оказать крейсеру помощь.

Шахматная партия закончилась успешно. Кто-то должен получить Героя Украины.

Черноморский флот РФ: - Да как вообще с нами воевать можете, у вас же и кораблей то нет.

Подразделения береговой обороны ЗСУ: - Ничего, у вас их тоже скоро не будет.