'Пока не выведут войска, мы вас не возим': в Беларуси таксист поставил на место российского оккупанта. Видео

В Беларуси таксист отказался везти российского оккупанта. По словам мужчины, это связано с войной РФ против Украины.

Соответствующую запись опубликовал Telegram-канал "Типичная Украина". Автор видео посоветовал солдату страны-агрессора жаловаться по этому поводу своему руководству.

"Здрасьте, а куда вы хотите поехать? Пока не выведут войска, мы вас не возим. До свидания. Обращайтесь к своему руководству", – сказал таксист.

Отметим, это не первый раз, когда белорусы выступают против политики своего руководства страны, которое поддерживает российскую агрессию против Украины. Так, недавно жители Гродно вывесили украинский флаг и призвали РФ прекратить войну. По всему городу появились надписи "Нет войне".

Напомним, ранее самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко назвал зверства российских оккупантов в Буче "британской спецоперацией".