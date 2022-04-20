Похищение и изнасилование: глава Херсона заявил о военных преступлениях оккупантов

Российские оккупанты продолжают терроризировать мирное население временно оккупированных территорий. В частности, рашисты совершаются военные преступления.

Об этом рассказал глава Херсонской областной военной администрации Геннадий Лагута в интервью "Радио Свобода". По его словам, среди таких преступлений жестокое обращение, избиение, похищение и изнасилование.

Лагута объяснил, что эту информацию рассказывают люди, которым удалось выйти из оккупированных территорий в сторону Кривого Рога.

"С точки зрения преступлений, я много знаю информации о том, что творится в наших населенных пунктах – в таких, допустим, как Высокополье. Пока это информация, поступающая от людей, оттуда выходящих в сторону Кривого Рога", - сказал он.

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Глава Херсона уточнил, что всю эту информацию будут проверять вместе со следственными органами уже после увольнения населенного пункта.

Лагута также отметил, что люди не хотят не просто жить под оккупацией – они не хотят жить в прошлом.

Напомним, в Херсоне 3 апреля местная жительница Елена (имя изменено), мать четырех детей, подверглась изнасилованию со стороны двух российских оккупантов. На женщину в разговоре с солдатами РФ в магазине указал один из покупателей, местный житель со словами "она бандеровка".

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