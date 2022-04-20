Погибшие у подъездов, магазина и на дороге: очевидцы рассказали об атаке россиян на Харьков. Видео

Во вторник, 19 апреля, российские фашисты обстреляли жилой район Харькова из реактивных систем залпового огня "Ураган". В результате ракетного удара погибли четыре человека, число раненых возросло до 26.

Об этом сообщили в Харьковской областной военной администрации. А " Общественное Харьков" обнародовало видео, в котором жители города, пережившие вражескую атаку, рассказали о пережитом (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

По иронии судьбы, то ли из-за цинизма российских фашистов, под удар попал Московский район города. Ракеты оккупантов повредили более 10 жилых домов, гаражи и супермаркет. Тела погибших харьковчан возле подъездов, недалеко от магазина и на дороге.

Видео дня

Местный житель Максим рассказал о дедушке, которого убили возле совбеза, когда он пришел получить гуманитарный паек.

"Стоял на гуманитарке. Я работал в совбезе в охране вот здесь недалеко. Дедушка ежедневно приходил поесть взять, ежедневно... Начались обстрелы, мы все разбежались, когда дошли сюда – дедушка уже лежал мертвый. Путин, чтоб ты сдох! Твой военный корабль пошел на*уй вместе с тобой!", – эмоционально закончил рассказ Максим.

Алина Бобенко пережила бомбардировки в квартире на 13 этаже, где живет со своей бабушкой.

"Тринадцатый этаж, в котором я это пережила, эти бомбежки. Страшно. Здесь бабушка моя, я ее не брошу. И это наш город, куда ехать, зачем? Мы занимаемся волонтерством, боремся, помогаем хоть как-то", – говорит Алина.

Как сообщал OBOZREVATEL, днем 19 апреля российские оккупанты обстреляли жилые кварталы Харькова.