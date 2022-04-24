'Поехал помогать, а вернулся в цинке': сестра российского оккупанта пожаловалась на его судьбу

Сестра одного из ликвидированных в Украине захватчиков, с которой связались представители Минцифры, заявила, что ее брат "поехал помогать мирным, а вернулся в цинке". Так она отреагировала на сообщение с Украиной с просьбой не отпускать российских мужчин на войну в Украине.

Диалог украинки и россиянки показали в Telegram-канале "Новина". Примечательно, что раньше, разговаривая с российскими журналистами, россиянка рассказывала, что ее брат "поехал заработать денег, чтобы встать на ноги".

"Минцифра идентифицирует погибших оккупантов, используя технологию распознавания лиц. Команда находит в соцсетях родственников российских захватчиков и рассказывает правду о войне в Украине", - подписали скрин переписки с сестрой 19-летнего контрактника из Кубани Григория Плохих.

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В ответ на просьбу украинки не пускать российских мужчин воевать в Украину, где их ничего кроме смерти или увечий не ждет, сестра ликвидированного оккупанта спросила: "А ты думаешь, он хотел этого?".

По версии россиянки, ее брат "уехал помогать мирным, а вернулся в цинке".

Вот только в разговоре с российскими журналистами после похорон брата она рассказывала совсем другое. 19-летний Григорий Плохих был сиротой и на войну поехал сознательно - "хотел заработать денег, стать на ноги", потому что в "богатой" России перспектив у него не было, зарплаты в его регионе - копеечные.

Пока захватчика не ликвидировали в марте, он, по словам сестры, горячо поддерживал Путина. "Защищал" оккупант украинцев в Мариуполе, именно оттуда он прислал Лидии последнее фото.

Сама Лидия даже после смерти брата поддерживает вторжение РФ в Украину и убийство украинцев.

Обещанной компенсации после смерти брата она как опекун так и не получила. Ей отказали, потому что "в законе не прописаны сестры-опекуны".

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Россия потеряла в войне против Украины 21,8 тыс. человек: уничтожено 2238 ББМ и 154 вертолета. Такие данные утром 24 апреля назвали в Генштабе ВСУ.