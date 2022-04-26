"Поехал по засеянному полю": ВСУ показали, как "поджарили" врага
Защитники Украины показали, как точным выстрелом уничтожили российскую боевую машину пехоты. Техника оккупантов, которая ехала прямо по засеянному полю, мгновенно загорелась.
Потери "второй армии мира" нанесли бойцы 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады. Соответствующее видео выстрела по врагу из противотанкового ракетного комплекса опубликовано на Facebook в понедельник, 25 апреля (чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца страницы).
Украинские военнослужащие рассказали, что вражеская БМП выехала из лесопосадки и по засеянному полю направлялась к грунтовой дороге.
"Некоторое время БМП пыталась маневрировать, это видно со следов от гусеничных траков. Впрочем, маневры продолжались недолго – через несколько секунд им положил конец выстрел из противотанкового ракетного комплекса", – говорится в сообщении.
Бойцы добавили, что в машине сдетонировал боекомплект, от взрыва башню с пушкой оторвало и бросило на десять метров, весь экипаж погиб.
Как сообщал OBOZREVATEL, украинские защитники продолжают давать достойный отпор российским оккупантам. Артдивизион бригады имени генерал-хорунжего Романа Дашкевича показал, как уничтожил вражескую технику в Донецком направлении.