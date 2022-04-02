Подразделения ВС Беларуси усиливают боевую подготовку: в приграничных с Украиной районах наращивают ПВО

Вооруженные силы Беларуси продолжают усиливать меры оперативной и боевой подготовки вблизи украинской границы. В то же время, по состоянию на 2 апреля признаков формирования наступательных группировок со стороны противника не наблюдается.

Также замечено наращивание системы ПВО в приграничных районах. Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ по состоянию на 12:00 2 апреля.

По информации Генерального штаба, на Волынском направлении ситуация контролируется Вооруженными силами Украины. Со стороны Беларуси нет признаком подготовки к наступательным действиям.

"На Волынском направлении признаков формирования наступательных группировок со стороны противника не наблюдается. В подразделениях вооруженных сил республики Беларусь продолжаются усиленные меры оперативной и боевой подготовки. Враг осуществляет наращивание системы противовоздушной обороны в приграничных районах с нашим государством", – говорится в сводке Генштаба.

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Напомним, утром 1 апреля две группы из не менее 12 российских вертолетов вылетели из аэродрома Мачулищи вблизи Минска в Беларуси. Они отправились на аэродром Остров в Псковской области России.

Как сообщал OBOZREVATEL, большинство беларусов выступают за немедленное выведение российских войск с территории Беларусии. Воевать с Украиной на стороне Кремля готовы лишь 3% опрошенных.

Ранее сообщалось, что Беларусь стала базой для российской армии, но белорусский военные массово отказываются вступать в войну против Украины. Такие данные регулярно получает украинская разведка.

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