Подразделения ПВО 68-й бригады сбили второй штурмовой самолет России Су-25

В понедельник, 11 апреля, силы противовоздушной обороны Вооруженных сил Украины сбили штурмовой самолет российских оккупантов. В этот раз "долетался" Су-25 захватчиков.

Об этом сообщает 68-я отдельная егерская бригада, бойцы которой и сбили штурмовик, в Facebook. На их счету это уже второй Су-25 россиян.

"Продолжаем работать над уничтожением российской авиации и увольнением украинских территорий", – отметили военные.

Напомним, что ранее украинские силы ПВО из этой же бригады уничтожили российский вертолет Ми-24. По словам воинов, российская "вертушка" улетела вслед за российским кораблем.

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В общей сложности 68-я отдельная егерская бригада сбила над Украиной уже пять таких вертолетов оккупантов.

Как сообщал OBOZREVATEL, возле поселка Макаров в Киевской области украинские системы противовоздушной обороны сбили рашистский вертолет. В результате точного удара техника превратилась в пепел, а оккупанты, которые были в ней – в скелеты.

А в Луганской области украинские воины сбили вражеский самолет. Кроме того, накануне они уничтожили артиллерийский состав российских оккупантов – он сгорел дотла.