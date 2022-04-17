Подразделения из Приднестровья оказались не готовыми к войне против Украины: ФСБ провела проверку

Украина может не бояться удара с территории непризнаного Приднестровья. Размещенные там подразделения оказались небоеспособными.

В этом в ходе недавней проверки убедились приехавшие на оккупированные территории Молдовы проверяющие из ФСБ. Об этом в эфире национального телемарафона сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

По имеющимся у МОУ данным, результаты проведенной ФСБ проверки боеготовности "армии" "ПМР" оказались плачевными для России.

"Мы с вами обсуждали, что там есть признаки подготовки к приему самолетов. Сейчас там уже есть признаки, что российская ФСБ проверяет боеспособность местных вооруженных подразделений так называемых и не признанных. Оказалось, что они не готовы сейчас участвовать в агрессивных действиях РФ", - рассказала Маляр.

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Данные о проведении проверки ФСБ в Приднестровье и ее неутешительных для РФ результатах также подтверждали в Генштабе ВСУ, а о том, что оккупационные группировки на оккупированной части Молдовы небоеспособны, говорили также в Одесской областной военной администрации.

Раннее OBOZREVATEL сообщал, что Госпогранслужба усилила меры безопасности на границе с Беларусью и на участке с Приднестровьем. Именно \ в этом незаконном российском анклаве с помощью ФСБ намеревался скрыться предатель украинского народа Виктора Медведчук.