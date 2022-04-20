Подполковник из РФ, дочери которого живут в Днепре, отправил солдат убивать украинцев

Замкомандира одной из воинских частей оккупационной путинской армии Юрий Червяков отправляет солдат убивать украинцев несмотря на то, что в Днепре живут две его дочери. В феврале, когда они спрашивали у отца о том, будет ли нападение РФ, он советовал им оставаться в Украине, потому что "войны не будет".

Теперь дочери военного преступника прекратили с ним всяческое общение. Об этом сообщает днепровский сайт "Горсовет".

Подполковник Юрий Червяков, занимающий должность заместителя командира по работе с личным составом 697-го ракетного полка ракетных войск стратегического назначения ВС России, отправляет солдат воевать в Украину. При этом в Днепре живут две его родные дочери, Анастасия и Виктория.

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Как сообщает издание, в 2002 году Червяков развелся с женой и выбросил на улицу не только ее, но и дочерей, которым было на то время 5 и 8 лет. Женщина, оставшаяся без крыши над головой, работы и средств к существованию, выехала в Украину к родственникам.

О существовании дочерей путинский вояка попросту забыл, после того, как завел новую семью. Все его отцовские чувства умещались в редкие поздравления с праздниками.

Когда в феврале 2022 года появилась тревожная информация о готовящемся нападении России на Украину и Анастасия с Викторией позвонили отцу, чтобы узнать у него, как у военного, стоит ли им опасаться и уехать из Днепра - тот посоветовал оставаться на месте. Сказал, что войны не будет и волноваться им не о чем.

"24 февраля Анастасия и Виктория проснулись от взрывов - началась война. На вопросы дочерей по телефону биологический отец сообщил, что россия не начала войну против Украины, а они проводят спецоперацию по уничтожению "нациков". Девочки заблокировали его во всех мессенджерах", - сообщает издание.

Сейчас обе дочери российского оккупанта помогают ВСУ, чтобы украинские защитники скорее освободили Украину от рашистов.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что разведка показала досье на путинского генерала, руководящего бомбежками Мариуполя: военный преступник путинской армии убивал тысячи мирных жителей не только в Украине, но и в Сирии, Грузии и Чечне.