Подоляк заявил, что Украина готовит мощное контрнаступление: оккупанты получат по зубам

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Украина готовит мощные контрнаступления против группировок Российской Федерации. Он подчеркнул, что российские оккупанты получат по зубам.

Об этом сообщает канал "Украина 24". По его словам, тактика и стратегия Украины – получить больше артиллерии и тяжелой бронетехники.

После этого Вооруженные силы должны нанести очень мощные контрнаступления против группировок врага.

"Они захотят зайти из Харьковской, Донецкой и Луганской областей и попытаются повоевать с нашими ВСУ и получат по зубам", – сказал Подоляк.

Накануне он заявил, что после побега из Киевщины войска РФ решили попытаться одержать хоть какую-нибудь победу на Донбассе. То, как там будут развиваться события, станет ясно уже через неделю-полторы. Подоляк отметил, что у Сил обороны Украины нет другого пути, кроме как одерживать тактические победы на Донбассе.

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Как сообщал OBOZREVATEL, по данным Генерального штаба ВСУ, российские оккупанты активизировали боевые действия на Донбассе, а также сосредоточили 25 батальонно-тактических групп на Изюмском направлении. При этом РФ продолжают нести потери на востоке, где Силы обороны за 21 апреля отбили десять вражеских атак.