Подоляк уличил Россию во лжи о "взятии" Мариуполя: фейковая страна, фейковые победы

Через два месяца войны в России заявили, что взяли Мариуполь, кроме "Азовстали". Однако этот металлургический комбинат занимает пятую часть территории города и по площади составляет, как 22 Ватикана или три "Централа Парка" в Нью-Йорке.

На фейковую победу рашистов в своем Twitter указал советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк. Он подчеркнул, что "Азовсталь" защищают настоящие "стальные" украинские воины.

"После двух месяцев боев в РФ говорят, что взяли Мариуполь. С поправкой: "кроме Азовстали". Только вот в чем дело: "Азовсталь" – это 1/5 Мариуполя. Или 22 Ватикана или 3 "Централ Парка" в Нью-Йорке. Взяли город? Ага. Фейковая страна, фейковые победы. И настоящие украинские защитники. Из стали", – написал Подоляк.

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Ранее глава российского оборонного ведомства доложил президенту страны-агрессора Владимиру Путину о ходе войны против Украины. В частности, по словам Шойгу, Мариуполь "освободили" российские войска и наемники так называемой "ДНР".

Несмотря на это, украинские защитники, находящиеся в осажденном Мариуполе, продолжают наносить удары по оккупантам. Несмотря на тяжелую ситуацию, бойцам удалось уничтожить три вражеских танка, два БМП и БТР.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ночь на 26 апреля российские оккупанты нанесли 35 ударов по "Азовстали" в Мариуполе, где в подвалах скрываются от обстрелов гражданские люди. Они пострадали в результате преступных действий рашистов.