Подоляк: Россию ждет денацификация, пусть учатся произносить и понимать этот термин

Российская власть и пропаганда решили отказаться от использования слова "денацификация" в контексте освещения войны против Украины. Однако Кремлю и всем военным преступникам следует хорошо усвоить, что означает этот термин на самом деле.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в Twitter. Его удивила новость о том, что РФ решила отказаться от заявлений о денацификации, но при этом продолжает массово убивать мирных жителей Украины под надуманным предлогом.

"Что ж, должен огорчить всех поклонников войны. Сейчас самое время учиться правильно писать, произносить и толковать указанный термин. Ибо денацификация – это то, что массово ждет Россию в ближайшем будущем. Российский нацизм обязательно должны уничтожить", – написал Подоляк.

Видео дня

Как сообщал OBOZREVATEL, российские пропагандисты отказались от использования слова "денацификация" по отношению к Украине. Причина заключается в том, что граждане страны-агрессора не понимают значения этого термина.

Население РФ хочет только одного – объявления о победе, однако достичь ее оккупанты так и не смогли.