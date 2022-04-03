Подоляк: россияне вошли с передвижными крематориями, чтобы скрыть военные преступления

Вместе с военным оркестром, парадной формой и колоннами Росгвардии российские оккупанты тащили за собой в Украину мобильные крематории. Сначала украинцы считали, что они предназначены для сжигания погибших российских солдат.

Теперь очевидно, что передвижные крематории Россия отправила для сокрытия своих преступлений против мирных украинцев. Об этом в своем Twitter написал советник главы Офиса президента Украины, член украинской делегации на мирных переговорах с Россией Михаил Подоляк.

"Солдаты заходили в Украину с военным оркестром и колоннами Росгвардии. Но за ними всегда шли мобильные крематории. Зачем брать крематории, если не веришь в сопротивление? Теперь понятно – чтобы скрыть военные преступления. Это не ошибка исполнителя. Это спланированный геноцид", - написал. он.

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Подоляк также показал страшные фото из Бучи, которую на днях освободили украинские воины.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Минобороны РФ ложью ответило на резню в Буче: они цинично отрицают зверства своей армии. В ведомстве Шойгу заявили, что за время российской оккупации в Буче "не пострадал ни один мирный житель", а многочисленные фото и видео убитых украинцев - это "фейк киевского режима".

При этом те бучанцы, которым удалось выжить, рассказывают о пережитом такое, от чего кровь стынет в жилах.

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