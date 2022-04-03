Подоляк: россияне вошли с передвижными крематориями, чтобы скрыть военные преступления

Лилия Рагуцкая
Война в Украине 2022
2 минуты
Подоляк: россияне вошли с передвижными крематориями, чтобы скрыть военные преступления

Вместе с военным оркестром, парадной формой и колоннами Росгвардии российские оккупанты тащили за собой в Украину мобильные крематории. Сначала украинцы считали, что они предназначены для сжигания погибших российских солдат.

Теперь очевидно, что передвижные крематории Россия отправила для сокрытия своих преступлений против мирных украинцев. Об этом в своем Twitter написал советник главы Офиса президента Украины, член украинской делегации на мирных переговорах с Россией Михаил Подоляк.

"Солдаты заходили в Украину с военным оркестром и колоннами Росгвардии. Но за ними всегда шли мобильные крематории. Зачем брать крематории, если не веришь в сопротивление? Теперь понятно – чтобы скрыть военные преступления. Это не ошибка исполнителя. Это спланированный геноцид", - написал. он.

Видео дня

Подоляк также показал страшные фото из Бучи, которую на днях освободили украинские воины.

Сообщение Михаила Подоляка
На Киевщине оккупанты убивали людей без разбора
Они не давали людям возможности вырваться из оккупации
Тела убитых украинцев находят повсеместно
Не жалели рашисты даже детей

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Минобороны РФ ложью ответило на резню в Буче: они цинично отрицают зверства своей армии. В ведомстве Шойгу заявили, что за время российской оккупации в Буче "не пострадал ни один мирный житель", а многочисленные фото и видео убитых украинцев - это "фейк киевского режима".

При этом те бучанцы, которым удалось выжить, рассказывают о пережитом такое, от чего кровь стынет в жилах.

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