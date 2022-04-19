Подоляк: Россия сбрасывает на "Азовсталь" сверхмощные бомбы, мир продолжает смотреть на убийства детей и молчать

Россия продолжает сбрасывать сверхмощные бомбы на металлургический комбинат "Азовсталь" в Мариуполе. Но мировое сообщество вместо того, чтобы помочь мирному населению, которое там прячется, продолжает молча следить за преступлениями оккупантов.

Об этом пишет советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в Twitter. Он также опубликовал фотографии людей, которых хотят убить путинские террористы.

"Россия продолжает сбрасывать на "Азовсталь" сверхмощные антибункерные бомбы. Мир продолжает смотреть на убийства детей в прямом эфире и молчать. Религиозные и мировые лидеры могут это остановить, если договорятся о зеленом коридоре. Иначе кровь будет и на их руках", – заявил Подоляк.

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Накануне президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что ситуация в Мариуполе остается максимально жесткой. Российские оккупанты продолжают мешать любым попыткам спасения мирных жителей.

Как сообщал OBOZREVATEL, защитники Мариуполя заявляют, что российские оккупанты практически уничтожили металлургический комбинат "Азовсталь". На него враги уже несколько дней подряд сбрасывают сверхмощные бомбы. И террористов Путина не останавливает даже тот факт, что там прячется более тысячи человек мирного населения, в том числе женщины и дети.