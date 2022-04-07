Подоляк: российские пропагандисты несут не меньшую ответственность за зверства в Украине, чем военные

Российские пропагандисты должны нести ответственность за преступления, совершенные солдатами Кремля в Украине. Они годами разжигали вражду и ненависть в медиа, поэтому виноваты не меньше воеванных.

Об этом на своей странице в Twitter написал советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк. Он утверждает, что российский зритель "хочет чужой крови" и не согласится на отговорку.

"Если Москва стремится продемонстрировать готовность к диалогу, она должна снизить градус вражды", – утверждает Подоляк.

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Так, пропагандистские СМИ распространяют в России официальную позицию Кремля по поводу событий в Буче. Они утверждают, что РФ не причастна к совершенным зверстам и что все это – постановка и провокация со стороны Украины.

При этом немецкая разведка предоставила безоговорочные доказательства вины РФ в Бучанской разные. Среди них – перехваченные записи разговоров и спутниковые снимки.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц обвинил Россию в массовых убийствах гражданского населения Бучи.