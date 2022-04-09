Подоляк рассказал, как российские переговорщики отвечают на обвинения в массовых убийствах украинцев. Видео

Представители российской делегации на переговорах отрицают обвинения в убийствах мирных граждан Украины армией РФ. Более того, они утверждают, что зверства в Буче являются "постановкой актеров Голливуда".

Об этом рассказал советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк в эфире канала "Настоящее время". По его словам, убийство полсотни человек в Краматорске российские переговорщики приписали "нацистам", которых якобы "поставили" украинские власти.

"Когда во время переговоров ты им задаешь эти вопросы: "Смотрите, вы убиваете мирных граждан в Буче, они поднимают глаза и на чистом глазу говорят: "Буча – это постановка актеров Голливуда" или "Краматорск – это вы сами поставили нацистов, которые стреляли по мирным гражданам"", – рассказал Подоляк.

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Советник главы ОП добавил, что в позиции россиян рациональности нет и спорить с ними невозможно.

Кроме того, Подоляк отметил, что поведение РФ по отношению к Украине с точки зрения пропаганды, ведения боевых действий, массовых изнасилований, убийств мирных граждан и разрушений инфраструктуры "один в один идентично нападению нацистской Германии на страны Европы".

"Мне кажется, что скоро будет официально признано существование такого термина, как российский нацизм, потому что их поведение абсолютно бесчеловечно, антигуманно. Они не воюют с армией, они воюют с мирными жителями, при этом воюют максимально животными, кощунственными способами", – сказал Михаил Подоляк.

Он добавил, что вооруженные силы РФ применяют "весь набор потрясающе отвратительных способов убийства человека".

В связи с этим Украине стоит дождаться "какого-то короткого времени", когда в международной правовой практике будет официально применяться термин "российский нацизм в 21 веке", считает Подоляк.

Как сообщал OBOZREVATEL, оккупанты РФ запустили две ракеты по ж/д вокзалу в Краматорске в момент эвакуации тысяч мирных граждан. Погибли 52 человека, еще около сотни ранены.

Пропагандисты Кремля заранее намекали на обстрел Краматорска. Сразу после трагедии росСМИ заявили об ударе войск РФ, но когда стало известно о жертвах среди мирного населения, стали зачищать сообщения.

Напомним также, разведка Германии перехватила радиосообщения российских оккупантов, которые обсуждали убийства мирных жителей в Буче.