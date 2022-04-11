Подоляк озвучил основную цель Украины на переговорах с РФ: это не двусторонний договор

Главная цель Украины на переговорах со страной-агрессором Россией о прекращении войны состоит в том, чтобы не только обрести мир, но и избежать подобных войн в будущем. От позиций, озвученных по результатам переговоров в Стамбуле, Киев также не намерен отходить.

Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк в интервью Тиграну Мартиросяну. В то же время он сказал, что Украина и в дальнейшем готова давать отпор оккупантам.

Он подчеркнул, что речь идет не о двустороннем мирном договоре с Россией.

"Мы хотим иметь конкретную формулу, что за столом переговоров сидит Украина, сидит страна-агрессор – Российская Федерация, а рядом с Украиной – страны, которые будут гарантировать обязательства о ненападении, взятые на себя Россией перед Украиной и этими странами-гарантами", – сказал Подоляк.

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Он объяснил, что Украина хочет получить формульное решение: "и возможности для прекращения войны, и недопущение подобных войн в будущем".

По его словам, если Украина не получит международных гарантий безопасности, то Россия уже "через год, через два снова полезет на чью-то территорию".

Подоляк также отметил, что вопросы территориальной целостности и суверенитета остаются для Украины незыблемыми.

Говоря о переговорах во время обстрелов украинских городов, советник главы ОПУ отметил, что их необходимо проводить, чтобы прекратить войну на своих условиях и с наименьшими потерями среди гражданского населения.

Уступчивости РФ на переговорах, по словам Подоляка, могут способствовать нарастающие в России протестные настроения на фоне экономических потерь из-за международных санкций.

Украина также готова продолжать давать отпор оккупантам на фронте, поскольку военные победы позволяют выступать с позиции силы на переговорах.

"Если у нас получится еще раз доказать, что российская армия – это рудимент, бесполезный институт, тогда мы получим отличную возможность доказать, что Россия как государство должна прекратить диктовать какие-либо условия в мире", – подчеркнул Подоляк.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Подоляк заявил, что Украина хочет получить 5–7 стран-гарантов. Это нужно для того, чтобы каждая из этих стран давила на Россию, постоянно пытающуюся изменить свою позицию.