Подоляк отреагировал на слова Меркель об Украине и предложил атаковать аккаунты европолитиков

Европейские политики все еще продолжают жить в опасных иллюзиях в отношении России. Зверства, совершенные российскими оккупантами в Буче, должны помочь раскрыть им глаза на правду.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк. Таким образом он отреагировал на ответ бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель относительно приглашения президента Украины Владимира Зеленского, который предложил ей увидеть в Буче результат многолетней политики уступок президенту страны-агрессора России Владимиру Путину.

"Реакция госпожи Меркель на предложение посмотреть на зверства россиян в Буче указывает на то, что западные элиты все еще остаются в опасных иллюзиях", – написал Подоляк.

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По его мнению, помочь им найти выход из обманчивых иллюзий может правда о зверствах россиян.

"Возможно решение – отправить на аккаунты европолитиков фотодокументы о Бучанской резне и соответствующие выводы судмедэкспертов", – подчеркнул он.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне Зеленский пригласил Меркель, а также бывшего президента Франции Николя Саркози посетить Бучу "и увидеть, к чему за 14 лет привела политика уступок России".

Таким образом он упрекнул Германию и Францию, которые в 2008 году на саммите НАТО в Бухаресте отказали Украине в получении плана действий по членству в НАТО.

Президент подчеркнул, что не обвиняет в трагедии Европу, но Украина "вправе говорить о нерешительности" стран Запада.

В ответе, который был предоставлен пресс-секретарем Меркель, говорилось, что бывший канцлер считает свое решение, принятое в 2008 году правильным. В то же время она поддержала усилия стран мира по прекращению войны.

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