Подоляк отреагировал на планы РФ добиться выхода к Приднестровью: ВСУ внятно выскажутся по этому поводу

В пятницу, 22 апреля, заместитель командующего войсками ЦВО России Рустам Миннекаев публично заявил, что второй фазой развязанной Россией войны против Украины является "полный захват Донбасса и юга". Однако украинские защитники выразительно выскажутся по этому поводу.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в Telegram, комментируя планы Кремля. Он отметил, что слова Миннекаева являются подтверждением того, что Россия всегда всем лгала и что она действительно хотела просто украсть часть территории Украины.

"С выходом к Приднестровью, где, по мнению этого тонкого знатока и ценителя русской культуры, тоже "притесняют русскоязычное население". Захватить территорию, уничтожив при этом как можно больше украинцев. И разрушив как можно больше наших городов", – отметил Подоляк.

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Михаил Подоляк ответил на захватнические планы короткими четырьмя тезисами.

По его словам, в Украине прекрасно знают об экспансионистских планах Кремля, и ВСУ дадут врагу достойный отпор.

Подоляк подчеркнул, что Миннекаев своим заявлением публично официально подтвердил намерение российских фашистов совершать военные преступления с массовыми убийствами мирных граждан.

В-третьих, сказал Подоляк, вражескую армию ненавидят украинцы на временно захваченных территориях. "И поэтому там у карателей уже горит земля под ногами".

А "освободителям Приднестровья" Подоляк посоветовал учиться правильно произносить слово "Украина".

"Оно из многих, у кого пока российский паспорт, сильно и больно собьет всю кровавую спесь", – написал советник главы ОП.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ОП ответили на планы России захватить Донбасс и юг. Глава ведомства Андрей Ермак заявил, что этому замыслу Кремля не суждено было сбыться, как и большинству планов страны-агрессора.