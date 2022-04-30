Подоляк опровергнул ложь Лаврова об обсуждении снятия санкций с РФ и напомнил о варварстве оккупантов

Министр иностранных дел страны-агрессора Сергей Лавров заявил, что на переговорах между Украиной и Россией якобы обсуждается отмена санкций против РФ. Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк опровергнул его ложь.

Он также напомнил о варварстве оккупантов в Украине. Об этом Подоляк рассказал в комментарии OBOZREVATEL.

Лавров сказал, что российская и украинская сторона практически каждый день с помощью видеоконференцсвязи обсуждают проект возможного мирного договора.

"В повестке дня переговоров также вопросы денацификации, признания новых геополитических реалий, отмены санкций, статуса русского языка и другие", - приводит его слова сайт российского МИД.

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Эти его слова Подоляк назвал "фантазиями", отметив, что сам Лавров за столом переговоров не сидит.

"Несколько удивляет его склонность комментировать то, в чем не участвуешь и что не видишь изнутри процесса", - сказал он.

Советник главы ОПУ также напомнил, какие зверства устроили оккупанты в Буче, Гостомеле, Харькове, Волновахе и Мариуполе, поэтому о "денацификации и русском языке" речи на переговорах тоже не идет.

Также в рамках переговорного процесса не обсуждается никакая проблематика глобальных международных санкций в отношении РФ. Поскольку на данный момент не устранена причина для их введения, а именно оккупация части территории Украины, а также нарушение нашей территориальной целостности и суверенитета.

Подоляк также отметил, что снятие санкций не могут обсуждаться с Украиной без участия всех стран, которые их вводили в ответ на варварство страны-агрессора.

"И именно всем нашим партнерам вместе с Украиной решать, когда и какие решения по санкциям принимать. Поэтому приходится в который уже раз настоятельно рекомендовать представителям Российской Федерации отказаться от комментариев, которые не являются достоверными и сколько-нибудь соответствующими реальному ходу переговорного процесса", - подчеркнул он.

Напомним, экспортные и импортные санкции, которые Запад вводит против России, хоть и работают медленнее, но имеют мощный эффект. Они призваны поломать каркас российской экономики – сделать так, чтобы она основательно просела.

Также сообщалось, что Россия в ближайшие полтора-два года будет жить в очень сложной ситуации. Согласно предварительному прогнозу Минэкономики РФ, падение экономики страны-агрессора по итогам 2022 года составит 8,8%. Инфляция же вырастет до 20,7%. В связи с этим в РФ ожидают наступления мощнейшего кризиса, масштабы которого должны превысить случившийся в 2009 году.

Как ранее писал OBOZREVATEL, ЕС готовит в рамках шестого пакета санкций поэтапный отказ от российской нефти. Кроме того, санкции коснутся крупнейшего государственного банка Сбербанка. Длительное обсуждение санкций в первую очередь связано с тем, что впервые ограничения могут затронуть наиболее чувствительную тему – поставки энергоресурсов, от которой зависит часть европейских государств.