Подоляк о "второй фазе" наступления России: это то же самое, что взять Киев за 72 часа, россияне любят сказки

Россия пытается запугать Украину, когда говорит о "второй фазе спецоперации". Однако оккупанты не умеют по-настоящему воевать и продолжат получать мощный отпор от ВСУ.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в Twitter. "Донбасс. "Вторая фаза спецоперации". Вторая, третья, десятая? Уже нет ни малейшего значения. Почему? Потому что это то же самое, что "возьмем Киев за 72 часа". Просто россияне любят рассказывать сказки. А в реальности будет только то, что нужно Украине", – подчеркнул он.

По словам Подоляка, для защитников Украины "нет разницы, в какой фазе и сколько уничтожать представителей российской армии, которые не умеют воевать, а умеют только убивать людей и уничтожать инфраструктуру".

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Он отметил, что так и не понял, что именно оккупанты хотят доказать миру своей агрессией. "Возможно, они хотят доказать, что у них варварская цивилизация, которую нужно изолировать от мира. И они это успешно делают, мы им поможем. Поможем миру понять, что с такой цивилизацией не стоит иметь дела", – добавил советник.

Как сообщал OBOZREVATEL, с 18 апреля оккупанты начали вести активные наступательные действия на восточном направлении. Однако ВСУ не сидят в обороне, а активно отбивают атаки россиян. В Офисе президента отмечали, что врагам будет "очень больно".