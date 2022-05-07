Подоляк – о разбомбленном оккупантами музее Сковороды: можно уничтожить доски и кирпичи, но не идеи

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк прокомментировал уничтожение российскими войсками музея имени Григория Сковороды в Сковородиновке на Харьковщине. Он считает, что после этого творчество мыслителя станет еще более популярным в мире.

Об этом Подоляк написал в своем Twitter. Он подчеркнул, что Сковорода и до этого был известен не только в Украине, но и во всем мире.

"Еще больше людей заинтересуются его философией и посетят его музей после реставрации. Доски и кирпичи могут быть разрушены, но не идеи. Никто не сделал для продвижения украинской культуры больше, чем кремлевские "стратеги", – уверен советник главы ОП.

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Напомним: российские оккупанты нанесли ракетный удар по Национальному музею Григория Сковороды в Харьковской области в ночь на 7 мая. После прямого попадания снаряда начался масштабный пожар, охвативший все помещения. Здание было уничтожено.

Разрушенный россиянами музей, посвященный жизни и творчеству поэта и философа Григория Сковороды, расположен в селе Сковородиновка. Это была усадьба XVIII века, в которой Сковорода работал последние годы своей жизни и возле которой был похоронен.

Как сообщал OBOZREVATEL, оккупанты захватили городской краеведческий музей Мелитополя на Запорожье, в котором хранилось скифское золото. Местонахождение исторических реликвий сдали врагу местные коллаборанты.