Подоляк о ракетных ударах по Украине: между Кремлем и ИГИЛ все меньше разницы

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал массированные ракетные удары России по украинским городам во вторник, 3 мая. Он заявил, что Российскую Федерации нужно признать страной, которая спонсирует терроризм.

Соответствующее сообщение Подоляк опубликовал на своем канале в Twitter. По его словам, между Россией и террористической организацией ИГИЛ становится все меньше разницы.

Он также напомнил про антисемитские высказывания министра иностранных дел России Сергея Лаврова, который фактически обвинил самих евреев в антисемитизме и сказал, что "у Гитлера была еврейская кровь".

"Сначала антисемитские заявления Москвы, теперь массированные ракетные удары по городам Украины. Львов, Винница, Кировоград, Закарпатье. Россия должна быть признана спонсором терроризма. Между Кремлем и ИГИЛ все меньше и меньше разницы даже на вербальном уровне", – написал Подоляк.

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Напомним, что россияне вечером 3 мая атаковали ракетами украинские города. Ориентировочно было выпущено 18 ракет, попавших по объектам инфраструктуры Днепропетровской, Кировоградской, Львовской, Винницкой, Киевской и Закарпатской областей. Также были нанесены ракетные удары по Одесской и Донецкой областях.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина получила первый результат эвакуационной операции из "Азовстали" в Мариуполе, а страна-агрессор Россия ответила на это массированными обстрелами украинских городов.