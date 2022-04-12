Подоляк о Мариуполе: мы знаем больше, но не можем коммуницировать наши планы публично

Полтора месяца украинские воины защищают Мариуполь от оккупационных российских сил, в десять раз превосходящих по численности. Защитники города оказались в сверхсложной ситуации, в частности, есть серьезные проблемы с поставкой запасов.

Однако командование их не бросило на произвол судьбы, хотя и не может рассказать украинцам о своих планах по помощи защитникам Мариуполя. Об этом у себя в Twitter сообщил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

"Если Кремль и ненавидит сейчас что-то большее, чем Украина, то это слово "Мариуполь". 1,5 месяца наши защитники защищают город от российской орды, численность которой больше в 10+ раз. Они держатся под бомбежками и вгрызаются в каждый метр города. Они заставляют Россию платить сверхвысокую цену", - написал Подоляк.

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Советник главы ОПУ признал: ситуация, в которой украинские несгибаемые воины держат оборону в полном окружении – очень тяжелая. Обо всем происходящем в Мариуполе военно-политическое руководство знает куда лучше, чем пользователи соцсетей, которые сейчас пишут тысячи комментариев с требованием немедленно деблокировать город.

"Наши воины остаются заблокированными в городе и имеют проблемы с запасами. Военно-политическое руководство страны в курсе проблемы, отслеживает ситуацию в режиме реального времени и имеет больше информации, чем известно в социальных сетях", - отметил он.

Также советник главы ОПУ заверил украинцев: командование сейчас делает все возможное и даже больше, чтобы помочь героям в Мариуполе. И то, что существующие планы, как это сделали, не обнародуют вообще, украинцы должны понять.

"Президент и руководство Вооруженных Сил делают все возможное (и невозможное), чтобы найти решение и помочь нашим воинам. Но мы не можем коммуникировать наши планы и действия публично, чтобы не информировать врага. Просим отнестись к этому с пониманием", - попросил украинцев Подоляк. .

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что украинские морпехи записали обращение из Мариуполя и рассказали о ситуации в городе. Они отметили, что у них нет возможности подвезти еду и боеприпасы, однако они будут стоять до последнего. И просят украинский народ довести начатое ими до конца – и победить в войне с Российской Федерацией, вернув все украинские территории домой.