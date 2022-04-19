Подоляк о битве за Донбасс: это не шоу, наши люди умирают, помогите остановить зло

Накануне российские оккупанты начали битву за Донбасс, украинские защитники дают достойный ответ врагу, но им нужно больше оружия. В связи с этим советник главы Офиса президента Михаил Подоляк призвал западные страны остановить Кремль, назвав его злом.

Он также сравнил войну в Украине с сериалом, но подчеркнул, что "каждая новая серия написана кровью украинской армии". Об этом Подоляк написал в своем Twitter-аккаунте.

"Битва за Донбасс, 2 сезон". Война в Украине стала еще одним телешоу на Netflix для многих в мире. С главными и второстепенными героями, различными сюжетными линиями и клиффхэнгером перед новым эпизодом. Властелин колец? Игра престолов? Черное зеркало? Но тут есть один нюанс…" - говорится в сообщении.

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Подоляк подчеркнул, что в Украине нет актеров, поэтому люди умирают по-настоящему.

Кроме того, "шоураннеры" не гарантируют счастливого конца.

"В отличие от телевизора, здесь вы можете помочь остановить зло. Попросите у своего правительства оружие для Украины и эмбарго на российскую нефть. Европейский союз знает рецепт победы", - резюмировал советник главы ОПУ.

Отметим, что Вооруженные силы нашей страны отразили наступление врага в Рубежном, Попасной и Авдеевке.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский выступил с новым обращением к украинцам и миру в конце 54-го дня войны, которую Россия начала против нашей страны. Глава государства сообщил, что оккупанты начали битву за Донбасс, но Украина будет защищаться и бороться.

Ранее Зеленский заявлял, что Украина не намерена отказываться от оккупированных территорий на востоке для прекращения войны. Ее защитники готовы бороться с оккупантами в битве за Донбасс, которая может повлиять на ход всей войны.

Как сообщал OBOZREVATEL, содиректор программ внешней политики и международной безопасности, координатор международных проектов Центра Разумкова, военный эксперт Алексей Мельник считает, что битва за Донбасс, к которой готовилась армия президента страны-агрессорки России Владимира Путина, может быть на самом деле масштабной. Речь идет о перспективе нескольких недель, ведь для диктатора очень важна дата 9 мая. День Победы он намерен отпраздновать парад в Киеве. Вместо этого мощное контрнаступление готовят и ВСУ.