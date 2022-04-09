Подоляк о 44 днях войны: Украина доказала, что умеет защищать свободу, Европа – что умеет ждать и сомневаться. Видео

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Украина обязательно победит в войне против России. Также он добавил, что из-за желания некоторых международных партнеров продолжать бизнес с РФ, война затягивается.

За 44 дня войны Украина доказала, что способна защитить свободу от "русского мира". Об этом Подоляк заявил в Twitter (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

По его словам, после зверств, которые россияне совершили в ряде украинских городов, у Украины нет другого выбора, кроме победы. Подоляк подчеркнул, что наша страна докажет, что является очень сильным и мощнм государством.

Также он отметил, что планы российских оккупантов получить преимущество на Донбассе обречены. Кроме того, Подоляк добавил, что война затягивается из-за желания некоторых стран продолжать сотрудничать с РФ.

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"Мы, к сожалению, увидели, как они воюют с гражданскими, как они насилуют, убивают детей. Это и есть суть русского мира. К сожалению, наши партнеры до сих пор преследуют желание заниматься бизнесом с россиянами, иметь возможность получать от них энергоносители, и все это затягивает нам войну. Но повторю: 44-й день войны. Украина точно побеждает. Россия точно доказала, что это нечеловеческая цивилизация, которая должна исчезнуть с карты Земли, а партнеры…какие есть партнеры, будут помогать, будем им благодарны за это", -– сказал Подоляк.

Напомним, британский премьер-министр Борис Джонсон заявил, что Великобритания готова предоставлять Украине любое оборонительное вооружение, однако оно должно быть таким, чтобы им умели пользоваться украинцы.

Как сообщал OBOZREVATEL, Соединенные Штаты Америки предоставят Украине дополнительно $100 миллионов в качестве помощи в сфере безопасности. Она включает поставку противотанковых систем Javelin.