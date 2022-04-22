Подоляк: неделю-полторы – и будет понятно, как развиваются события на Донбассе

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что после побега из Киевщины войска РФ решили попытаться одержать хоть какую-нибудь победу на Донбассе. То, как там будут развиваться события, станет ясно уже через неделю-полторы.

Таким мнением он поделился в эфире национального телемарафона. По его убеждению, в решающей битве за Донетчину и Луганщину, которая уже началась, будут доминировать Вооруженные силы Украины, одерживая тактические и стратегические победы.

"Я в это искренне верю и даже не сомневаюсь. Меня просто всегда очень сильно беспокоит вопрос цены, которую ребята должны будут заплатить для того, чтобы доказать врагу, что он оккупант и должен уходить отсюда", – признался Подоляк.

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Он подчеркнул, что очень хочет, чтобы героические защитники Украины сохранили собственные жизни.

Сколько времени необходимо, чтобы понять, как будут разворачиваться события на Донбассе, советник главы ОПУ посоветовал лучше спрашивать у Генерального штаба ВСУ. В то же время отметил, что и сам имеет определенное мнение по этому поводу.

По его словам, на восточных рубежах уже видно, что началась эскалация, и она будет усиливаться. Вероятно, считает Подоляк, на боевые действия также влияют погодные условия.

"Интенсивность, видимо, будет расти в ближайшие дни. Наверное, неделю или полторы и нам будет вполне понятно, как развиваются события", – подчеркнул он.

В заключение добавил, что у Сил обороны Украины нет другого пути, кроме как одерживать тактические победы на Донбассе.

"Это важно, чтобы украинцы остались свободными и не жили в лагере", – подытожил Подоляк.

Как сообщал OBOZREVATEL, по данным Генерального штаба ВСУ, российские оккупанты активизировали боевые действия на Донбассе, а также сосредоточили 25 батальонно-тактических групп на Изюмском направлении. При этом РФ продолжают нести потери на востоке, где Силы обороны за 21 апреля отбили десять вражеских атак.