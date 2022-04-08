Поднялся дым: защитники Мариуполя показали видео уничтожения вражеской техники

Защитники Мариуполя продолжают наносить российским оккупантам урон. Они уничтожили еще одну единицу техники путинских захватчиков.

Момент попадания показали на видео. Оно было опубликовано на Telegram-канале полка "Азов".

"Z – значит "знищені", - лаконично подписали видео украинские воины.

На видео видно, как по полю ползет вражеская бронетехника. Однако до места назначения она не доехала. "Азовцы" уничтожили оккупантов одним точным ударом.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что за минувшие сутки "Азов" уничтожил многие пехоты врага, танки и склад боеприпасов РФ. Как это было, воины показали на видео.