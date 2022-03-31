Подготовка терактов в РФ и 'эскадроны смерти' в Харькове: в СНБО собрали новые фейки оккупантов

Российские оккупанты и пропагандисты продолжают распространять дезинформацию о войне в Украине и наших военных. Так, в среду, 30 марта, в Минобороны РФ запустили фейк о "летучих эскадронах смерти" украинских националистов, якобы обстреливающих жилые дома в Харькове.

Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации при СНБО в Telegram. Власти страны-агрессора решили сконцентрировать внимание именно на Харькове и заявили, что город якобы заблокирован украинской стороной, жителей не выпускают, а "СБУ производит массовые аресты".

Это, конечно, тоже ложь, как и мифы Минобороны России о том, что националисты якобы разместили тяжелое вооружение в жилых кварталах города.

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В то же время ФСБ РФ сделала вброс о "задержании" нескольких сторонников "украинской неонацистской организации "Маньяки: культ убийства". Там заявили, что эта группа создана якобы под контролем украинских спецслужб для совершения терактов и массовых убийств на территории РФ.

Кроме того, оккупанты не оставляют попытки манипулировать сознанием украинцев. Для этого они запустили фейк о том, что Россия якобы предоставила украинцам 14 млн рублей финансовой помощи. "Единовременные выплаты получили 1,4 тысячи жителей Украины", – заявили в РФ.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее российских оккупантов поймали на новых фейках, направленных на дискредитацию украинских военнослужащих. В частности, они распространили дезинформацию о якобы препятствовании эвакуации и якобы обстрелах гражданских из минометов.

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