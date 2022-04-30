'Подарок сделала, спасибо': ребенок из Чечни записал видео на украденный в Мариуполе телефон

Украденный российскими оккупантами телефон жительницы Мариуполя "всплыл" в Чечне. Девочка из Грозного снимала на ворованный гаджет себя и подругу, а потом прислала настоящей хозяйке телефона голосовое сообщение с благодарностью "за подарок".

Также благодаря тому, что снятые ребенком на телефон мариупольчанки фото загружались в облачное хранилище, весь мир может увидеть "освободителей" и их родственников. Историю смародеренного в Мариуполе телефона рассказали в местном издании MRPL.CITY.

Украденный российскими оккупантами и мародерами телефон, принадлежащий жительнице Мариуполя Екатерине "всплыл" в Чечне. Вход в устройство и аккаунт украинки был зафиксирован в городе Грозный.

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Как оказалось, теперь устройством пользуется чеченский ребенок. Маленькая девочка снимала себя и подругу на камеру для видеосообщения в Telegram.

Потом она также записала голосовое сообщение, адресованное истинной владелице телефона, в котором заявляет: "Подарок сделала, спасибо".

Благодаря тому, что все снятые чеченской девочкой на ворованный телефон фото автоматически отправлялись в облачное хранилище, Екатерина увидела также самих "освободителей"-кадыровцев и их родственников.

Судя по фото, они не бедствуют. И вполне могли себе позволить купить ребенку телефон, а не приходить с войной в чужую страну, разрушать мирный город и воровать устройство.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что на Херсонщине буряты устроили перестрелку с чеченцами. Оккупанты не могли поделить между собой награбленное в Украине. Кроме того, бурят возмутило то, что их гонят в бой, а кадыровцы отсиживаются в тылу и стреляют им в спины.