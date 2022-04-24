Вопрос к российским православным. Как вам празднуется светлое Христово воскресение? Трижды уже христосовались? Кулич освятили? Праздничный стол накрыли? Сказали друг другу: Христос воскресе! Воистину воскресе!

А вот фотография молодой счастливой мамы с трехмесячной дочерью. И девочка Кира Глодан, и ее мама, и ее бабушка — все были убиты в Одессе российской ракетой. Это подарок такой на Пасху от Путина. Крылатой ракетой по жилому дому. Христос может быть и воскрес, а они не воскреснут.

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Это ваш патриарх всячески одобряет и поддерживает эту войну. Это ваши попы освящают оружие, убивающее людей. Это в ваших храмах солдат направляют на преступную войну. Очень мне хочется написать все, что я думаю о вашем православии, о ваших священниках и о вашем празднике. Жаль только провисит этот пост минуты две. Цукерберг забанит.

И не надо мне писать, что ваша хрустальная и непорочная вера это одно, а религия — совсем другое. По делам их узнаете, кто они.