Подарки от звездных футболистов и резиновый груз из Дрогобыча: что получил Координационный штаб волонтеров Днепра

В очередной раз Центр помощи женщинам и детям переселенцев Координационного штаба волонтеров Днепра посетили представители Украинской Ассоциации Футбола в рамках их гуманитарного штаба. В этот раз визит был посвящен Дню матери.

"Центр принимает до тысячи беженцев в день. Здесь всегда большие очереди людей. В каждой семье не простые и даже трагические истории. Поэтому очень важно не забывать о самом главном "лекарстве" в это время — это поддержка. Сфокусировались на детских нуждах: привезли продукты питания долгого хранения, подгузники и вещи первой необходимости и т.д.", – отметил председатель Федерации футбола Днепропетровской области Виктор Андрухов.

Видео дня

Звездные футболисты вручили маленьким героям раскраски, игрушки, сувениры, сладости, спортивные кепки и футболки.

Между тем, волонтеры Координационного штаба и армянская диаспора делают важные общие вещи, которые помогают людям. "Паляница" – новая торговая марка от армян Днепропетровщины. Одно из предприятий полностью переформатировали на нужды переселенцев и ВСУ. Ежедневно там производят около 5 тыс. банок с тушеным мясом.

Координационный штаб волонтеров Днепра продолжает принимать гуманитарные грузы. На этот раз такую помощь получили от Дрогобычской территориальной общины.

Напомним, Координационный штаб волонтеров Днепра создан общественной организацией "TAPS-Украина".

Подробнее о "TAPS-Украина" – здесь, о Координационном штабе волонтеров на Днепре – здесь .

