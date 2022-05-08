Подарунки для р...сні на 9 травня:

1. Падіння промисловості (автопром, металургія, деревообробка) за даними росстата:

- Самарська область за березень - мінус 20%;

- Калужська область - мінус 10%;

- Комі - мінус 10%;

- Архангельська - мінус 10%;

- Свердловська - мінус 7%

2. Видобувна промисловість (нафта, газ):

- Астрахань - мінус 6%;

- Волгоград - мінус 18%;

- Саратов - мінус 12%...

На деякі скважини вже почали ставити заглушки, бо немає достатніх продажів.

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3. Громадське харчування завмирає на місці і показники не ростуть, трошки всплеск по купівельній спроможності за весну - але це істерика щодо цукру та сірників. "Всьо проходіт, і єто тоже пройдьот". Більше того, сьогодні почула від російських економістів про якийсь індекс борщу, чи борщовий набір, який зріс в ціні на 56%. Тут питання - до чого тут наш борщ, і взагалі-то якщо рахувати - то треба його правильно варити, щоб розуміти, якій набір продуктів там повинен бути. Але те що зріс на 56% - це добре.

4. Вітаю російську корупцію, бо як дізнались наші журналісти з програми "Гроші", шини на російській військовій техниці за документами - за 700 доларів за колесо, марки Michelin. А по факту стоять китайські, "завдяки" яким техніка застрягає в українському чорноземі і ми там їх глушимо. Це теж "до свята".

5. Те, що старші командири армії рф змушені з'являтися на полі бою, щоб особисто командувати операціями, говорить про великі проблеми з управлінням.

Ну це як виконроб змушений був би особисто класти цеглу на будівництві, бо його підлеглі занадто тупі і в них нічого не виходить. Це вже критично.

6. Один з "партнерів", які ще залишаються в рф - Індія - тепер ставить свої умови. Закупка російського газу за ціною майже в 2,5 рази менше ринкової - це, безсумнівно, "перемога").

7. Я вже нічому не дивуюсь. Може, колись науковці дадуть назву цій хворобі, а можливо вона вже існує: це коли ти одягаєш свою дитину у військову форму ще в дитсадку. Потім з неї виростає дещо, що вміє тільки мародерити, гвалтувати та спілкуватись в власними батьками матом. Потім твоя дитина їде в суверенну державу вбивати цивільне населення. А коли захисники тієї суверенної держави вбивають окупанта, твого виродка - ти пишеш у соцмережах: "я убєділся, что українци бесчувствєнниє і жєстокіє, я так і знал, я їх нєнавіжу, єто оні віноваты..."

Своїми вчинками російські батьки самі вбивають своїх дітей - і в цьому вони "побєділі". Вітаю.

8. Ну і ще дещо: це НАШІ діди воювали. І це НАШІ діди звільняли. В той час як їх діди мародерили в Польщі та гвалтували в Німеччині. Їх же діди відбирали зерно в українців. Їх же діди виганяли кримських татар з домівок. Їх діди набивали кишені чужими годинниками, а дачі - чужими килимами та сервізами. Їх діди розстрілювали власників квартир і заселялись на місце розстріляних.

Пишайтеся, росіяни.

Зі "святом".