Под вражеский удар попали пять железнодорожных станций в центре и на западе Украины: детали

Войска РФ продолжают системно разрушать железнодорожную инфраструктуру Украины. Утром 25 апреля в течение часа под вражеский обстрел попали сразу пять железнодорожных станций в центральной и западной части страны.

В результате атак пострадали люди. Об этом сообщил глава правления АО "Укрзалізниця" Александр Камышин в Telegram-канале.

По словам чиновника, из-за атаки российских оккупантов задержатся с отправлением или в пути по меньшей мере 16 пассажирских поездов.

"Пострадавшие есть, детали проясняем. Буду информировать", – добавил Камышин.

Отметим, что за определенное время до появления его поста по всей стране была объявлена воздушная угроза и в нескольких регионах раздались мощные взрывы.

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Общественный деятель Андрей Смолий в Telegram уточнил, что из-за повреждения вражескими атаками тяговых подстанций отсутствует напряжение в контактной сети на участках Шепетовка – Казатин, Жмеринка – Казатин и Казатин – Фастов. Поезда, следовавшие по указанным участкам, были задержаны.

Напомним: утром понедельника РФ нанесла ракетные удары по Винниччине. В регионе был слышен сильный грохот, в местах попадания вражеских ракет в небо вздымался черный дым.

Также 25 апреля российские оккупанты ударили ракетами по Львовщине. В области сработала противовоздушная оборона.

Как сообщал OBOZREVATEL, ночью среды, 13 апреля, войска РФ обстреляли одну из железнодорожных станций в центральной части Украины. К счастью, в результате вражеской атаки никто не пострадал.