Под снарядами на большой скорости: полицейские спасают людей в находящейся под огнем оккупантов Марьинке. Видео

Полицейские из Курахово Донецкой области ежедневно, рискуя жизнями, привозят жителям Марьинки продукты и необходимые вещи, а также забирают тех, кто хочет эвакуироваться. Город находится под постоянными вражескими обстрелами.

О героических поступках украинских правоохранителей сообщила пресс-служба министерства внутренних дел Украины. Смельчакам приходится ехать на большой скорости, поскольку мины падают в сотне шагов от машины (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

Как рассказали в сюжете правоохранители, каждый раз они забивают автомобиль гуманитаркой: хлеб, крупы, тушенка, памперсы, и делают 3-4 таких "рейса" в день.

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Кроме Марьинки, кураховские полицейские также обслуживают Красногоровку и окрестные села. Все они расположены на линии фронта, там осталось много жителей.

Ранее сообщалось, что враг не перестает наносить авиационные удары и вести обстрел по объектам гражданской инфраструктуры, в том числе с применением реактивных систем залпового огня. Такие обстрелы зафиксированы в районах населенных пунктов Кременная, Северодонецк, Новотошковское, Попасная, Новозвановка, Сухая Балка, Новоселовка Вторая, Степное, Троицкое, Новобахмутовка, Марьинка и Сладкое.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Иванковском историко-краеведческом музее, где хранились работы Марии Примаченко, спасали произведения искусства под обстрелами. Здание загорелось, когда в него попал снаряд. К счастью, неподалеку от музея жил охранник, увидевший пожар и вместе с женой и соседями начал спасать культурное наследие Украины.