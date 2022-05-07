Под Мелитополем учителя пошли на сотрудничество с оккупантами: в сети рассказали о предателях. Фото

Некоторые учителя временно оккупированной Акимовской общины Мелитопольского района согласились на сотрудничество с незаконными российскими властями и выполняют их задачи по пропаганде. Так педагоги агитируют своих коллег вернуться к работе и распространяют дезинформацию.

Речь идет о Юлии Авиром и Елене Соломахиной. Женщины добровольно согласились помогать Кремлю. Информация об этом появилась в сети 7 мая.

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При этом отмечается, что не все учителя общины пошли на сотрудничество с оккупантами. Многие работники местных школ категорически отказались от этого предложения. Список коллаборантов на данном этапе формируется. Однако каждый предатель после освобождения региона от российских войск будет наказан по законам Украины.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Николаевской области российские военные взяли в плен учителя математики. Мужчину долго пытали, после чего убили.