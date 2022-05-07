Российские оккупанты продолжают уничтожать украинскую историю и наши памятники. В Мангуше под Мариуполем рашисты снесли памятник украинскому гетману Петру Сагайдачному.

Он был установлен по инициативе Национального корпуса и украинского полка "Азов" в октябре 2017 года. Об этом сообщили российское пропагандистское издание "РИА-Новости" и Telegram-канал "Андрющенко Time".

По словам оккупантов, памятник они намерены установить в каком-то новом "музее", который хотят создать.

Кроме того, рашисты демонтировали и памятник украинским защитникам.

"В Мариуполе вместо всемирной истории и истории Украины - история России. Все это происходит под советскими флагами. Твари хотят выкорчевать все, что связывает с Украиной. Абсолютно все. Но удивительно при этом Мангуш, а не Первомайское. Мариуполь, а не Жданов. Донецк, а не Сталино. Хотя не удивительно. Память у оккупантов короче совести", - отмечается в посте "Андрющенко Time".

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Напомним, в уничтоженном российскими оккупантами украинском городе Мариуполь россияне установили свой новый символ "победы" – памятник "сумасшедшей" бабушке с советским флагом. По словам украинского журналиста Дениса Казанского, он "выглядит как торжество Смерти".

Как сообщал OBOZREVATEL, во временно оккупированном Геническом захватчики начали установку памятника вождю мирового пролетариата и идеологу Октябрьской Революции Владимиру Ленину.