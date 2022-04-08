Под Мариуполем оккупанты пытали и убили 78-летнего журналиста-ветерана

Под Мариуполем оккупанты убили журналиста, писателя и волонтера Евгения Баля. "Поводом" для этого стали его фотографии с украинскими военными, а также звание морского офицера.

Об этом сообщает издание "Mrpl". Российские солдаты ворвались в жилье 78-летнего мужчины 18 марта, перевернули дом вверх дном, а самого хозяина забрали "в подвал-тюрьму".

Писатель Павел Кущ рассказал, что во время обыска оккупанты нашли фотографии с украинскими морпехами, членский билет Национального союза писателей Украины, а также другие "доказательства фашизма".

По словам коллеги погибшего, российские солдаты пытали Баля три дня, но в итоге отпустили. Однако из-за тяжелых травм 2 апреля журналист скончался.

Видео дня

"Освободители" пообещали выпустить 78-летнего пленника. В конце концов, так и произошло 21 марта, и коллега даже написал мне лаконичное сообщение: "Я дома. Все хорошо". Об этом мы поговорили уже на следующий день. Он подтвердил, что его избили за эти три дня, и есть тяжелые повреждения, но заверил, что обязательно поправится. Коллега также признался, что русские палачи были очень "великодушными": отпустили 78-летнего мужчину, потому что мол "не воюем с ветеранами флота СССР..." Это после нескольких дней избиения", – написал Кущ.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Буче военные страны-агрессора убили бизнесмена и бывшего народного депутата Александра Ржавского. Он придерживался пророссийских взглядов и рассказывал о "гуманности россиян" еще в середине февраля.