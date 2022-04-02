Под Кривым Рогом отец и сын подорвались на боеприпасе, который сбросили оккупанты: детали трагедии

В одном из сел Криворожского района утром 2 апреля погибли отец и сын. Они нашли и принесли домой несколько боеприпасов из кассетных ракет, которыми российские оккупанты несколько раз за последние дни обстреливали окрестности Кривого Рога.

Эти боеприпасы могут взрываться в течение 40 часов после обстрела. О деталях трагедии сообщил мэр Кривого Рога Александр Вилкул.

"У нас сегодня в Криворожском районе погибли отец и сын – подорвались на боеприпасе, который разбрасывают кассетные ракеты орков. Они их нашли и принесли домой. Гражданские люди", - сообщил Вилкул.

Он отметил, что кассетными снарядами оккупанты обстреляли Криворожский район несколько дней назад. Все это время спасатели обезвреживают разлетевшиеся по району боеприпасы. Один такой смертоносный снаряд забрали прямо из рук у 12-летней девочки.

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Боеприпасы из кассетных снарядов взрываются в течение 40 часов после обстрела.

Об опасности местные власти предупреждают жителей города по всем возможным каналам, но прислушиваются к предупреждениям не все.

"Я уже несколько дней по местным телеканалам, радиостанциям, в эфире центральных телеканалов, в соцсетях призываю, что нельзя подходить к серебристым цилиндрикам длиной 5 см и диаметром примерно 2 см. Мы везде публикуем их фотографии. Прошу услышать – это же ваша безопасность!" - призвал Вилкул.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что оккупанты применили в Кривом Роге запрещенные кассетные боеприпасы. Пострадала АЗС, около 10 частных жилых домов и школа.

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