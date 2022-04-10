Под Киевом возведут новые оборонительные рубежи, чтобы не допустить повторного наступления РФ

Глава Киевской государственной военной администрации Александр Павлюк заявил, что возле столицы возведут новые рубежи защиты. Территориальная оборона не исключает, что враг не оставил попытки вновь прорваться в ключевой город Украины и предусмотрела все возможные направления, откуда может поступить угроза.

Об этом он рассказал в эфире телемарафона "UA Разом". Киевский губернатор пояснил, что локации для защиты смогут предотвратить заход российской армии и артиллерийский обстрел.

"Мы учли все возможные направления движения противника. Наступление вряд ли произойдет, но мы этого не исключаем. Рубежи максимально отодвинуты от самого города, но способны остановить эскалацию и вхождение врага в столицу", – указал Павлюк.

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Напомним, что в начале апреля ВСУ буквально вышвырнули оккупантов с территории Киевской области. При этом военное командование просит местных жителей, что называется, не расслабляться, и соблюдать правила безопасности во время воздушных тревог.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что премьер-министр Британии Борис Джонсон экстренно прибыл в Киев для встречи с главой государства Владимиром Зеленским. После стратегически важной беседы, где визитер пообещал Украине беспрецедентную помощь в оборонной промышленности, оба политика прошлись улицами военной столицы.