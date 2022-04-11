Под Киевом россияне убили украинца, который спас беременную: подробности трагедии

Под Киевом каждый день находят все новых и новых погибших мирных жителей. В первые дни войны был убит и житель села Бузовая, которое находится на Житомирской трассе. Олег Ткачук спас беременную жительницу Стоянки, а сам был расстрелян российскими захватчиками.

Подробнее об этом читайте в материале OBOZREVATEL.

33-летний Олег Ткачук из села Бузовая Макаровской ОТГ, что на Житомирской трассе, был членом местной Теробороны. 28 февраля, когда российские оккупанты на танках уже ехали с Житомирского направления к Киеву, Олег должен был на заправке взять горючее для ТрО.

Вместе с другом они поехали на заправку. "Мы все понимали, что выезжать на Житомирскую трассу было опасно. Мы уже видели по телевидению кадры, что сделали рашисты в Бородянке.

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Но услышав по рации "зело" потребности родного села, Олег вызвался привезти горючее. Он доехал до нашего блокпоста, ребята из Теробороны предупредили его, что на заправку ехать рискованно. В селах неподалеку уже были слышны выстрелы. Но Олег сказал, что каждый делает свое дело", – рассказал о нем его товарищ Владимир Крижевский.

На заправке Олег увидел, что там работала молодая женщина Елена, она была уже на шестом месяце беременности. Олег стал убеждать ее, что нужно срочно уезжать отсюда. Ведь российские танки вот-вот будут тут.

Девушка не хотела покидать заправку, говорила, что директор ей сказал заправлять наших военных, если они подъедут. Вместе с отцом Елены, который тоже работал на этой же АЗС, ее удалось убедить уехать домой в Стоянку.

Олег посадил будущую маму в машину и увез домой. А затем вместе с другом хотел вернуться на заправку, чтобы взять бензин. Но не успел.

Как сообщил Крижевский, может быть, из-за того, что они на скорости ехали под горку, Олег не сразу заметил, что по левой полосе уже двигались российские танки. По машине открыли огонь. Олег успел проехать метров 200, встать на обочине, и вместе с другом они бросились в лес, упали там в первую же яму.

По ним продолжали стрелять из автоматов и даже минометов. Но Олег не испугался и начал снимать видео с танками, чтобы передать ВСУ. Несколько видео он успел передать в село своему товарищу.

Потом Олег с другом решили бежать. Но так получилось, что его товарищ сумел добраться до блок-поста в Березовке, а вот Олег – нет.

Долгое время Олега Ткачука искали. Ребята из ТрО запускали дрон, чтобы посмотреть, где может находиться их побратим. Они видели его машину на обочине трассы, по которой уже длинными колоннами шли танки. Но Олега нигде не было видно. Подъехать к тому месту было невозможно, оккупанты постоянно расстреливали все автомобили мирных жителей, которые пытались выехать на трассу.

Многие надеялись, что он ранен и либо попал в плен, либо прячется где-нибудь в подвале и не может дать о себе знать.

Однако когда наши военные стали наступать и выгнали российских оккупантов с Киевской области, брат Олега, Игорь, приехал на то место, где стоял автомобиль Олега. Неподалеку в той же яме, где ребята и прятались, он нашел тело брата.

Он был убит. В его теле при вскрытии обнаружили 15 пуль, а контрольный выстрел сделали из крупнокалиберного оружия в голову. Так российские захватчики расправились с безоружным украинцем.

Олег до войны начал строительство дома прямо рядом с домом родителей. Он мечтал поселиться там со своей девушкой, жениться, завести детей.

Однако за месяц оккупации оба дома сожгли. Его мама была вынуждена покинуть село, сейчас она за границей. Однако после войны ей нужно будет восстанавливать дом, чтобы где-то жить.

Помочь маме погибшего Олега Ткачука можно, перечислив деньги на ее карточку 5375414134175628 Ткачук Наталья.